На Житомирщині хлопець замерз на смерть серед поля

Юнак повертався додому з сусіднього села

У Житомирській області 17-річний хлопець замерз на смерть серед засніженого поля.

Юнак повертався додому з сусіднього села та у полі отримав смертельне обмороження.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Нещасний випадок стався у ніч на п’ятницю, 19 лютого, у селі Видумка, коли стовпчик термометра опустився до -20 °С. Юнак разом зі своїм 13-річним односельцем поверталися додому від друзів, які проживають у сусідньому селі.

За даними поліції, дорогою через засніжене поле старшому з хлопців стало зле, його товариш поспішив додому по допомогу.

Прийомні батьки знайшли хлопця серед снігових заметів та привезли додому. Йому викликали швидку, проте він помер до її приїзду. У поліції повідомили, що у юнака були сильні обмороження.

Померлий хлопець перебував під офіційною опікою тітки. Він навчався у випускному класі.

Точна причина смерті 17-річного хлопця буде відома після судмедекспертизи. Його 13-річного товариша госпіталізовано до лікарні також через значне переохолодження і можливого обмороження.

Раніше на Львівщині трьох людей госпіталізували з обмороженням, один чоловік помер.

Також у Києві 15 лютого через переохолодження або обмороження до лікарів звернулося шестеро осіб – по троє з кожної з причин.