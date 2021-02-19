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    На Житомирщині хлопець замерз на смерть серед поля

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    Хлопця знайшли прийомні батьки серед снігових заметів - На Житомирщині хлопець замерз на смерть серед поля
    Хлопця знайшли прийомні батьки серед снігових заметів
    Ілюстративне фото

    Юнак повертався додому з сусіднього села

    У Житомирській області 17-річний хлопець замерз на смерть серед засніженого поля.

    Юнак повертався додому з сусіднього села та у полі отримав смертельне обмороження.

    Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

    Нещасний випадок стався у ніч на п’ятницю, 19 лютого, у селі Видумка, коли стовпчик термометра опустився до -20 °С. Юнак разом зі своїм 13-річним односельцем поверталися додому від друзів, які проживають у сусідньому селі.

    За даними поліції, дорогою через засніжене поле старшому з хлопців стало зле, його товариш поспішив додому по допомогу.

    Прийомні батьки знайшли хлопця серед снігових заметів та привезли додому. Йому викликали швидку, проте він помер до її приїзду. У поліції повідомили, що у юнака були сильні обмороження.

    Померлий хлопець перебував під офіційною опікою тітки. Він навчався у випускному класі.

    Точна причина смерті 17-річного хлопця буде відома після судмедекспертизи. Його 13-річного товариша госпіталізовано до лікарні також через значне переохолодження і можливого обмороження.

    Раніше на Львівщині трьох людей госпіталізували з обмороженням, один чоловік помер.

    Також у Києві 15 лютого через переохолодження або обмороження до лікарів звернулося шестеро осіб – по троє з кожної з причин.

    Теги: смерть Житомирщина снігопад
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