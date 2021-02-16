Потенційні вбивці. На будинках Львова з'явилися триметрові бурулі (фото)

Бурульки у Львові вже покалічили молоду дівчину.

Лід намерзає прямо над входом до під'їздів

У Львові після рясних снігопадів та підвищення температури повітря на будинках утворилися величезні бурульки, завдовжки до трьох метрів. Світлини небезпечних явищ викладають на Facebook-сторінку групи «Гаряча лінія міста Львова» мешканці міста.

Зокрема Уляна Васильченко розповіла, що на вулиці Каховська, 33 висота бурульок сягає 2-3 метри.

«Якщо їх неправильно збити, то нароблять великих проблем мешканцям, бо вони можуть збити те вікно, що нижче», – написала вона.

«Кришталеве намисто з бурульок» з'явилося на багатьох будинках міста. Лід намерзає прямо над входом до під'їздів. Зокрема громадяни повідомляють про особливу небезпеку на вулицях Перемиській, 11, Григоровича, 6, Зелена, 60, Руставелі, 30, Князя Романа 34.

Бурульки у Львові вже покалічили молоду дівчину. 14 лютого на 20-річну львів’янку Софію Ометюх впали брили льоду. Дівчина отримала серйозні травми. Лікарі діагностували забій спини, руки, відкритий перелом ноги.

Нагадаємо, на Львівщині випав майже метр снігу. Снігопад вже побив рекорд 2013 року. У Львові під вагою снігу обвалився дах магазину.

До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

На Львівщині 16 лютого хмарно з проясненнями. Вночі місцями падав невеликий сніг, проте вдень опадів не буде. Дороги Львова та області вкрила ожеледиця. Потепління у Львові варто очікувати приблизно з 21 лютого.



