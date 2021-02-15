Двоє киян отримали серйозні травми через падіння крижаних бурульок

Аварійно-рятувальна служба прибирає з дахів особливо небезпечні бурульки

Чоловік і жінка шпиталізовані з травмами

У неділю, 14 лютого, двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Вони звернулись за екстреною медичною допомогою, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Так, у Шевченківському районі 48-річна жителька отримала розсічення голови та кровотечу через падіння бурульки. Вона госпіталізована з забійною раною тім’яної ділянки голови і закритою черепно-мозковою травмою.

В Оболонському районі 46-річний чоловік отримав забійну рану лобної ділянки голови через падіння бурульки. Із закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, вивихом правого плеча чоловік госпіталізований.

Від початку заморозків рятувальники столичної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» займаються прибиранням особливо небезпечних бурульок з дахів.

Медики екстреної допомоги та рятувальники закликають киян та гостей столиці бути уважними та обережними поблизу будинків і обходити ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок.