  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двоє киян отримали серйозні травми через падіння крижаних бурульок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аварійно-рятувальна служба прибирає з дахів особливо небезпечні бурульки - Двоє киян отримали серйозні травми через падіння крижаних бурульок
    Аварійно-рятувальна служба прибирає з дахів особливо небезпечні бурульки
    Фото: Київська служба порятунку

    Чоловік і жінка шпиталізовані з травмами

    У неділю, 14 лютого, двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Вони звернулись за екстреною медичною допомогою, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Так, у Шевченківському районі 48-річна жителька отримала розсічення голови та кровотечу через падіння бурульки. Вона госпіталізована з забійною раною тім’яної ділянки голови і закритою черепно-мозковою травмою.

    В Оболонському районі 46-річний чоловік отримав забійну рану лобної ділянки голови через падіння бурульки. Із закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, вивихом правого плеча чоловік госпіталізований.

    Від початку заморозків рятувальники столичної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» займаються прибиранням особливо небезпечних бурульок з дахів.

    Медики екстреної допомоги та рятувальники закликають киян та гостей столиці бути уважними та обережними поблизу будинків і обходити ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок.

    Теги: Київ лікарня рятувальники кияни снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies