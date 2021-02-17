За неприбрані бурульки – штраф. За добу столичні інспектори склали майже пів сотні протоколів

Інспектори контролюють ситуацію з безпекою на дорогах та тротуарах

Столичні інспектори благоустрою приділяють особливу увагу бурулькам, що масово утворюються на дахах через перепад температур. Небезпечні крижані утворення – результат неприбраного снігу, тож керівники підприємств, незалежно від форм власності, отримують приписи та протоколи інспекторів благоустрою.

У вівторок, 16 лютого, інспектори внесли понад 600 приписів та склали 47 адміністративних протоколів. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Відповідальні за прибирання снігу та накрижень деколи легковажно ставляться до правил благоустрою. Штрафи доволі низькі – максимум 1700 грн, тож підприємцям подекуди простіше сплатити, ніж організовувати прибирання або самим брати до рук лопату. На жаль, через таку реакцію деяких балансоутримувачів маємо випадки травмування киян. Інспектори продовжують пильно моніторити свої сектори, складають протоколи та вносять приписи», – сказав він.

Ткаченко зазначив, що місто посилено контролює ситуацію з безпекою на дорогах та тротуарах. Він закликав киян повідомляти про порушення в сфері благоустрою до Контактного центру міста Києва https://1551.gov.ua/.

Як повідомлялося, 14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

Медики екстреної допомоги та рятувальники закликають киян та гостей столиці бути уважними та обережними поблизу будинків і обходити ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок.

Тим часом дорожники продовжують очищувати Київ від снігу. За минулу добу автодорівці вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу, зокрема, з вулиць Липківського, Льва Толстого, Окіпної, Стеценка, Білоруської, Вишгородської, Лугової, Драйзера, Повітрофлотського шляхопроводу, бульвару Тараса Шевченка, просп. Соборності та інших.