У тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта замінованих територій графіка



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Інформація на карті постійно оновлюється

На сайті Міністерства оборони України в тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

«Інтерактивна карта працює в тестовому режимі, інформація оновлюється. Ділянки, відображені на карті задокументовані та містять докази наявності забруднення», - йдеться у повідомленні.

Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами, розміщена на офіційному вебсайті Міністерства оборони України в розділі «Протимінна діяльність».