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    У тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта замінованих територій

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    У тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта замінованих територій

    Інформація на карті постійно оновлюється

    На сайті Міністерства оборони України в тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами.

    Про це повідомляє пресслужба МОУ.

    «Інтерактивна карта працює в тестовому режимі, інформація оновлюється. Ділянки, відображені на карті задокументовані та містять докази наявності забруднення», - йдеться у повідомленні.

    Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами, розміщена на офіційному вебсайті Міністерства оборони України в розділі «Протимінна діяльність».

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    У тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта замінованих територій
    У тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта замінованих територій

    Зазначається, що її створено за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

    ОБСЄ розмінування
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