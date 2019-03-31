У Toyota визнали витік даних понад 3 млн клієнтів



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У Toyota зазначили, що витік не включає дані про кредитні картки

У автомобілебудівельний корпорації Toyota повідомили, що хакерами могло бути вкрадено особисті дані 3,1 млн клієнтів компанії.

Про це йдеться в заяві корпорації.

У корпорації розповіли, що в даний час фахівці проводять розслідування, а сам факт витоку до цих пір не був підтверджений.

Хакери могли зробити викрадення особистих даних клієнтів 21 березня 2019 року, коли дочірні компанії Toyota заявили про те, що був отриманий несанкціонований доступ до серверів зловмисниками.

«Вкрадена інформація не включає дані про кредитні картки», - наголосили у корпорації.

Також вони принесли вибачення перед клієнтами і заявили, що здійснюють заходи щодо посилення інформаційної безпеки.