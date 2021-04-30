У травні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

У травні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечнішіграфіка
Сильна магнітна буря очікується у середині травня – вона триватиме майже тиждень
За даними вчених, магнітна обстановка в травні обіцяє бути неспокійною. Періоди підвищеної сонячної активності будуть досить затяжними, і це може стати випробуванням для метеозалежних людей, тому в такі дні їм варто бути особливо обережними.
2-3 травня 2021 очікується магнітна буря середньої сили. У метеочутливих людей можливі мігрені і перепади настрою. Медики рекомендують як слід висипатися і побільше гуляти на свіжому повітрі.
12-17 травня 2021 прогнозується затяжна магнітна буря.
13-14 травня вона досягне свого піку і дійде до позначки 6 балів (вперше в цьому році), а планетарний індекс підвищиться до позначки 30 (при нормі в 5). Не виключені скачки артеріального тиску, головні болі, підвищена нервозність. В цей час варто уникати сильних фізичних навантажень, відмовитися від жирної їжі і енергетичних напоїв, пити більше чистої води і трав'яних настоїв.
20-21 травня 2021 спалахи на Сонці будуть не настільки інтенсивними, але все ж відчутними. Магнітна буря очікується на рівні чотирьох балів. Є ймовірність болів в спині і судинах, а також проблем зі сном. Медики рекомендують більше відпочивати і уникати конфліктів.
В кінці місяця, орієнтовно 28 травня, також прогнозується сильна магнітна буря, але більш точний прогноз можна отримати ближче до цієї дати. Будемо тримати вас в курсі.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.