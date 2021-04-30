  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У травні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Погіршення самопочуття почнеться 12 травня, 13 і 14 травня очікується пік &ndash; вчені присвоїли цій бурі рівень G1 - У травні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші
    Погіршення самопочуття почнеться 12 травня, 13 і 14 травня очікується пік – вчені присвоїли цій бурі рівень G1
    Фото з відкритих джерел

    Сильна магнітна буря очікується у середині травня – вона триватиме майже тиждень

    За даними вчених, магнітна обстановка в травні обіцяє бути неспокійною. Періоди підвищеної сонячної активності будуть досить затяжними, і це може стати випробуванням для метеозалежних людей, тому в такі дні їм варто бути особливо обережними.

    Прогноз магнітних бурь на травень 2021 / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця
    Прогноз магнітних бурь на травень 2021 / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця

    2-3 травня 2021 очікується магнітна буря середньої сили. У метеочутливих людей можливі мігрені і перепади настрою. Медики рекомендують як слід висипатися і побільше гуляти на свіжому повітрі.

    12-17 травня 2021 прогнозується затяжна магнітна буря.

    13-14 травня вона досягне свого піку і дійде до позначки 6 балів (вперше в цьому році), а планетарний індекс підвищиться до позначки 30 (при нормі в 5). Не виключені скачки артеріального тиску, головні болі, підвищена нервозність. В цей час варто уникати сильних фізичних навантажень, відмовитися від жирної їжі і енергетичних напоїв, пити більше чистої води і трав'яних настоїв.

    20-21 травня 2021 спалахи на Сонці будуть не настільки інтенсивними, але все ж відчутними. Магнітна буря очікується на рівні чотирьох балів. Є ймовірність болів в спині і судинах, а також проблем зі сном. Медики рекомендують більше відпочивати і уникати конфліктів.

    В кінці місяця, орієнтовно 28 травня, також прогнозується сильна магнітна буря, але більш точний прогноз можна отримати ближче до цієї дати. Будемо тримати вас в курсі.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
    • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
    • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
    • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
    • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
    • Пити трав’яні чаї та багато води.
    • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
    • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
    • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
    • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
    • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
    Теги: здоров'я відпочинок алкоголь агресія космос ліки харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies