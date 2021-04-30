У травні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

Сильна магнітна буря очікується у середині травня – вона триватиме майже тиждень

За даними вчених, магнітна обстановка в травні обіцяє бути неспокійною. Періоди підвищеної сонячної активності будуть досить затяжними, і це може стати випробуванням для метеозалежних людей, тому в такі дні їм варто бути особливо обережними.

Прогноз магнітних бурь на травень 2021 / Фото: Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця

2-3 травня 2021 очікується магнітна буря середньої сили. У метеочутливих людей можливі мігрені і перепади настрою. Медики рекомендують як слід висипатися і побільше гуляти на свіжому повітрі.

12-17 травня 2021 прогнозується затяжна магнітна буря.

13-14 травня вона досягне свого піку і дійде до позначки 6 балів (вперше в цьому році), а планетарний індекс підвищиться до позначки 30 (при нормі в 5). Не виключені скачки артеріального тиску, головні болі, підвищена нервозність. В цей час варто уникати сильних фізичних навантажень, відмовитися від жирної їжі і енергетичних напоїв, пити більше чистої води і трав'яних настоїв.

20-21 травня 2021 спалахи на Сонці будуть не настільки інтенсивними, але все ж відчутними. Магнітна буря очікується на рівні чотирьох балів. Є ймовірність болів в спині і судинах, а також проблем зі сном. Медики рекомендують більше відпочивати і уникати конфліктів.

В кінці місяця, орієнтовно 28 травня, також прогнозується сильна магнітна буря, але більш точний прогноз можна отримати ближче до цієї дати. Будемо тримати вас в курсі.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

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