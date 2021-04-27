Кожна п’ята українська дитина не має необхідних щеплень – ВООЗ

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань

За законом діти, які не отримали профілактичних щеплень не мають права відвідувати школи та дитячі садочки

В Україні кожна п’ята дитина під час пандемії коронавірусу не отримала необхідних щеплень. Про це на онлайн зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах Covid-19» заявив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

«У часи пандемії кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист», – наголосив він.

За його словами, після продовження пандемії ця цифра може значно зрости, оскільки в умовах пандемії змінилися і умови вакцинації, в тому числі проведення рутинної вакцинації, і закликав, попри увагу до вакцинації від Covid-19, звертати увагу на рутинну імунізацію дітей і підлітків.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2020 році охоплення щепленнями в Україні знаходиться на рівні 80%. Проте для повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.

За законом діти, які не отримали профілактичних щеплень не мають права відвідувати дитячі колективи, зокрема школи та дитячі садочки. Існує перелік обов'язкових профілактичних щеплень, які включені до календаря щеплень. Станом на кінець 2020 року календар профілактичних щеплень передбачав обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб, а у 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань:

туберкульоз,

поліомієліт,

дифтерія,

кашлюк,

правець,

гепатит B,

гемофільна інфекція,

краснуха,

епідемічний паротит.

Попри те, що законом чітко визначено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється, існує виключення: діти, яким не зробили вакцинацію від захворювань через медичні протипоказання можуть відвідувати освітні заклади.

Зазначимо, що від початку кампанії вакцинації від Covid-19 в Україні проведено усього 539 133 щеплення.

Додамо, що в Україні завтра запрацюють понад дві тисячі пунктів Covid-вакцинації. Це може дещо пришвидшити темпи ковід-вакцинації.

Тим часом Київ вийшов на тендер із закупівлі вакцин. Згідно з оголошенням, Київ планує закупити 277777 доз вакцини проти коронавірусу.

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