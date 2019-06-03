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    У Туреччині стався землетрус

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    У Туреччині стався землетрус

    Землетрус стався у провінції Бурса, поблизу Стамбула

    На північному заході Туреччини, неподалік Стамбулу, стався землетрус магнітудою 4,6.

    Про це повідомляє Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

    «У районі населеного пункту Хендек провінції Бурса (поблизу Стамбула — ред.) стався землетрус магнітудою 4,6», - йдеться у повідомленні.

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    Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів.

    Наразі повідомлень про жертви та значні руйнування немає.

    Раніше, 1 червня, в Албанії стався руйнівний землетрус. Албанія є частиною сейсмонебезпечної зони, де землетруси реєструють кожні кілька днів, хоча більшість з них не відчувається.

    Нагадаємо, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус.

    Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.

    Також 21 травня на грецькому курорті стався землетрус.

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