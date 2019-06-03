У Туреччині стався землетрус
Землетрус стався у провінції Бурса, поблизу Стамбула
На північному заході Туреччини, неподалік Стамбулу, стався землетрус магнітудою 4,6.
Про це повідомляє Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).
«У районі населеного пункту Хендек провінції Бурса (поблизу Стамбула — ред.) стався землетрус магнітудою 4,6», - йдеться у повідомленні.
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