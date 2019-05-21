На грецькому курорті стався землетрус



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Землетрус стався о 12 годині біля узбережжя міста Килліні, що на південному заході Патри

У місті Килліні, що на заході Греції, стався землетрус магнітудою 4,3.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Інститут з Геодинаміки Афін.

«Помірний землетрус магнітудою 4,3 стався на заході Греції у вівторок. Проте, немає повідомлень про постраждалих або завданої шкоди», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Інституті, землетрус стався о 12 годині біля узбережжя міста Килліні, що на південному заході Патри.

За даними ЗМІ, глибина землетрусу була зафіксована на рівні 10 кілометрів. Напередодні біля берегів Камчатки стався землетрус. Епіцентр землетрусу був на глибині понад 10 кілометрів за 255 км на північний захід від населеного пункту Усть-Камчатськ.

До слова, в Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1.

Нагадаємо, 18 травня в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,1 бали.