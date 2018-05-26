У Туреччині затримали 51 ймовірного бойовика «Ісламської Держави»
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Підозрювані або вже відвідали, або планували вирушити в «зони конфлікту», повідомляється в заяві
У турецькому місті Стамбул поліція затримала 51 ймовірного бойовика «Ісламської Держави».
Про це повідомляє АР.
Поліцейське управління Стамбула повідомило в п’ятницю, що підрозділи по боротьбі з тероризмом здійснили рейди в 16 різних точках міста, затримавши підозрюваних, яких поліція назвала «іноземними бійцями».
Всі затримані були іноземними громадянами, йдеться в заяві. Країни їхнього походження не називаються.
Підозрювані або вже відвідали, або планували вирушити в «зони конфлікту», повідомляється в заяві. Під «зонами конфлікту» вірогідно маються на увазі Сирія або Ірак.
Туреччина пережила низку смертоносних нападів, відповідальність за які взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Зокрема, в результаті нападу у новорічну ніч у нічному клубі в Стамбулі на початку 2017 року загинули 39 осіб.