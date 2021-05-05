У Туреччині затримали українок, які голяка знімалися на яхті (відео)

Така поведінка обурила турецьке населення, яке дотримується посту в місяць Рамадан

У Туреччині затримали декількох дівчат з України після того, як вони влаштували оголену фотосесію на яхті.

Дівчата були на яхті в районі Фетхіє на південному заході бірюзового узбережжя Туреччини. Про це повідомляє турецька газета Leader.

На кадрах видно двох чоловіків і шістьох дівчат, частина з яких були повністю голі. Така поведінка обурила турецьке населення, яке дотримується посту в місяць Рамадан.

Оголених українок у процесі зйомки встигли сфотографувати з іншого судна. Після цього знімки потрапили в інтернет і місцеві ЗМІ, дівчат затримала поліція. Майже весь день затримані провели в дільниці, а потім їх відпустили.

Тим часом, у квітні поліція Дубаю затримала 12 українок за порушення норм моральної етики та нібито розповсюдження фото- і відеоматеріалів непристойного характеру в соцмережах. Загалом поліція затримала близько 40 осіб за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.