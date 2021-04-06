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    Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ

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    Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ - Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ
    Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ

    Дівчат у слідчому ізоляторі відвідав український консул

    Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ.

    Про це повідомляє медіацентр уряду Дубая в Twitter.

    У повідомленні сказано, що генпрокуратура Дубая закінчила розслідування у справі про оголену зйомку, і учасників інциденту депортують з ОАЕ «за поведінку, що суперечить суспільній моралі».

    У вівторок, 6 квітня, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що поліція Дубаю затримала 12 українок за порушення норм моральної етики та нібито розповсюдження фото- і відеоматеріалів непристойного характеру в соцмережах. Загалом поліція затримала близько 40 осіб за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.

    Дівчат у слідчому ізоляторі відвідав український консул.

    В Об'єднаних Арабських Еміратах за порушення закону про публічну порядність, тобто за «непристойну поведінку», загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до шести місяців і штраф в розмірі 5 000 дирхамів (37,8 тис. грн – ред.).

    Окрім цього, обмін порнографічними матеріалами також карається в'язницею та штрафом у 500 тис. дирхамів (3,7 млн грн — ред.).

    Теги: штраф розслідування ОАЕ поліція
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