Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ

Дівчат у слідчому ізоляторі відвідав український консул

Українок, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію, депортують з ОАЕ.

Про це повідомляє медіацентр уряду Дубая в Twitter.

У повідомленні сказано, що генпрокуратура Дубая закінчила розслідування у справі про оголену зйомку, і учасників інциденту депортують з ОАЕ «за поведінку, що суперечить суспільній моралі».

صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الإستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني

1/2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021

У вівторок, 6 квітня, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що поліція Дубаю затримала 12 українок за порушення норм моральної етики та нібито розповсюдження фото- і відеоматеріалів непристойного характеру в соцмережах. Загалом поліція затримала близько 40 осіб за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.

Дівчат у слідчому ізоляторі відвідав український консул.

В Об'єднаних Арабських Еміратах за порушення закону про публічну порядність, тобто за «непристойну поведінку», загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до шести місяців і штраф в розмірі 5 000 дирхамів (37,8 тис. грн – ред.).

Окрім цього, обмін порнографічними матеріалами також карається в'язницею та штрафом у 500 тис. дирхамів (3,7 млн грн — ред.).