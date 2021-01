У Туреччині пес шість днів чекав під лікарнею на свого господаря

Дочка хворого чоловіка відвозила пса додому, але він утікав і повертався до лікарні

У турецькому Трабзоні в північно-східній частині країни пес упродовж шести днів чекав під лікарнею свого господаря.

Як повідомив турецький телеканал TRT, собака Бончук щодня повертався до лікарні, де лікувався його власник Джемаль Сентурк. Пес побіг за каретою «швидкої» 14 січня, коли та забрала його господаря.

Дочка Джемаля Айнур Егелем розповідає, що відвозила Бончука додому, але він утікав і повертався до лікарні.

Охоронець медзакладу Мухаммет Акденіз зазначав: «Він приходить щодня близько 9 ранку й чекає до настання темряви. А господар не виходить. Коли двері відкриваються, він заглядає всередину».

20 січня Бончук нарешті возз'єднався з господарем, коли його виписали з лікарні та вивезли на вулицю на інвалідному візку.

«Він дуже до мене звик. І я теж постійно сумую за ним», – сказав господар. Тепер вони разом повернулися додому.

Зазначимо, що Бончук за ці дні встиг стати всесвітньо відомим. Окрім місцевих ЗМІ, про нього зняли сюжети й написали The Washington Post, The Guardian, Associated Press, Reuters, New York Daily News тощо.

Раніше «Главком» повідомляв, що семирічна собака Сяо Бао терпляче чекала три місяці на свого господаря, який помер від Covid-19 у лікарні китайського Вуханя.

Також повідомлялося, що у Китаї пес майже три місяці чекав на дорозі, де загинула хазяйка.

Це не перші випадки, коли собака демонструє відчайдушну вірність померлому хазяїну. У 1920-х роках у Японії став знаменитим пес породи акіта-іну на ім'я Хатіко, щодня зустрічав свого власника на залізничному вокзалі. Після смерті хазяїна пес продовжував ходити на вокзал ще дев’ять років. Коли пес помер, йому встановили пам'ятник, який зруйнували під час Другої світової, але відновили в 1948 році. Тепер біля нього зустрічаються закохані.

В 2009 році за мотивами цієї історії вийшла стрічка «Хатіко: найвірніший друг», яка є рімейком фільму 1987 року «Історія Хатіко».