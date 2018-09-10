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    У Варшаві стартує нарада ОБСЄ

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    У Варшаві стартує нарада ОБСЄ

    Крім основних сесій, відбудуться понад 100 супутніх подій щодо прав людини у країнах-членах ОБСЄ

    У Варшаві розпочинається двотижнева нарада ОБСЄ, на якій ітиметься про виконання зобов’язань держав - учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини.

    Участь в нараді беруть близько 1,5 тис. представників урядів і громадянського суспільства країн ОБСЄ і країн-партнерів.

    Метою конференції є перегляд зобов'язань, які взяли на себе уряди країн-членів у сфері дотримання фундаментальних прав і свобод людини, демократії, толерантності і протидії дискримінації. Крім того, буде порушено питання свободи слова, прав мігрантів, подолання расизму та ксенофобії.

    У сесії, яка відкриватиме нараду, візьмуть участь глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, голова Постійної ради ОБСЄ, представник Італії при ОБСЄ Алессандро Аццоні, директор Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Солрун Гісладоттір, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір та інші.

    Крім основних сесій, відбудуться понад 100 супутніх подій щодо прав людини у країнах-членах ОБСЄ.

    Джерело: Укрінформ

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