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    У Венесуелі розбився вертоліт, на якому летів генерал нацгвардії

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    <div class="post-item__photo-author">Вертоліт з генералом національної гвардії розбився у Венесуелі</div> - У Венесуелі розбився вертоліт, на якому летів генерал нацгвардії
    Вертоліт з генералом національної гвардії розбився у Венесуелі
    Фото: Cortesia

    Фахівці працюють на місці катастрофи і з'ясовують причину падіння гелікоптера

    Двоє людей загинули і ще двоє отримали поранення в результаті аварії вертольота у Венесуелі. Про це повідомляє газета El Nacional.

    Зазначається, що серед загиблих - генерал національної гвардії і пілот вертольота. Поранені доставлені в госпіталі, вони перебувають у стабільному стані. Фахівці працюють на місці катастрофи і з'ясовують причину інциденту.

    Президент Ніколас Мадуро вже висловив співчуття сім'ям загиблих і доручив надати належну медичну допомогу постраждалим.

    Нагадаємо, у Болгарії у селі Орізарі Пловдивської області 20 квітня зазнав аварії легкомоторний літак. Внаслідок аварії двоє людей загинули.

    Також повідомлялося, що 10 березня цього року пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей.

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