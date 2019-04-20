У Болгарії розбився літак, загинуло двоє людей
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На місці аварії працюють поліцейські та пожежні
За свідченнями очевидців, під час польоту у літака відірвалося одне крило
У Болгарії у селі Орізарі Пловдивської області у суботу, 20 квітня, зазнав аварії легкомоторний літак.
Внаслідок аварії двоє людей загинули, повідомляє NOVA.
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За свідченнями очевидців, під час польоту у літака відірвалося одне крило.
У МВС Болгарії уточнили, що йдеться про невеликий приватний літак.
На місці аварії працюють поліцейські та пожежні.
Повідомляється також, що у селі Орізарі проходять змагання з дронами, проте поки невідомо, чи брав участь у цих змаганнях літак, що розбився.
Нагадаємо, 10 березня цього року пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей.