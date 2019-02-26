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    У Венесуелі затримали журналістів після інтерв'ю з Мадуро

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    <span>Мадуро на мітингу у Каракасі 4 лютого</span> - У Венесуелі затримали журналістів після інтерв'ю з Мадуро
    Мадуро на мітингу у Каракасі 4 лютого
    Фото: AFP

    Журналістів звільнили після офіційної вимоги Держдепу

    Найвідомішого іспаномовного журналіста США Хорхе Рамоса затримали в понеділок у Каракасі в президентському дворику Мірафлорес під час інтерв’ю з Николасом Мадуро.

    Приблизно за три години Рамоса та його телевізійну групу звільнили. Про це повідомляє CNBC з посиланням на телеканал Univision і венесуельський Національний союз працівників преси.

    Рамос прибув до Каракаса для проведення інтерв’ю з Ніколасом Мадуро на запрошення венесуельської влади. Але, як повідомив журналіст, «приблизно через 17 хвилин після початку інтерв’ю Мадуро не сподобалися його питання про відсутність демократії в Венесуелі, про тортури політичних в’язнів, про гуманітарну кризу, і він пішов після того, як я показав йому зображення молодих людей , які риються в урні для сміття, шукаючи їжу».

    Як заявили представники Univision, після цього Рамоса та його знімальну групу затримали, а їх апаратуру та відзнятий матеріал конфіскували.

    Пізніше групу поінформували, що вони будуть депортовані.

    Журналісти були звільнені після офіційної вимоги Державного департаменту США, яку озвучила заступник держсекретаря з питань міжнародних відносин у західній півкулі Кімберлі Бреєр.

    Міністр зв’язку Венесуели Хорхе Родрігес відкинув звинувачення в затриманні знімальної групи Univison і заявив, що журналіст образив Ніколаса Мадуро, назвавши його «вбивцею» і «диктатором», що і стало приводом для припинення інтерв’ю.

    ЗМІ США міністр сміття Венесуела журналіст
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