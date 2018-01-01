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    У Польщі пояснили ухвалення «антибандерівського» закону

    Спеціальний відеоролик з поясненнями записали англійською мовою
    Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький записав відеоролик з поясненнями мети внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті Польщі. Про це повідомляє видання Polskie Radio. На ролику прем’єр-міністр розповідає, зокрема, про те, що «Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських
    • Сьогодні, 09:16
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    Спеціальний відеоролик з поясненнями записали англійською мовою

    Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький записав відеоролик з поясненнями мети внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті Польщі. Про це повідомляє видання Polskie Radio.

    На ролику прем’єр-міністр розповідає, зокрема, про те, що «Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських німецьких концтаборах були спільною долею євреїв, поляків і членів багатьох інших народів та етнічних груп».

    За його словами, поляки дуже сильно постраждали від німецької і радянської окупації.

    Він відмітив, що заперечення Голокосту є фальшуванням історії, так само як применшення відповідальності справжніх авторів злочинів і приписування її жертвам.

    Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

    У відповідь, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

    За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

    Також повідомлялося, що через закон Ізраїль відкличе свого посла з Польщі.

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    Польща Ізраїль закон штраф
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