У Польщі пояснили ухвалення «антибандерівського» закону

Спеціальний відеоролик з поясненнями записали англійською мовою

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький записав відеоролик з поясненнями мети внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті Польщі. Про це повідомляє видання Polskie Radio. На ролику прем’єр-міністр розповідає, зокрема, про те, що «Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальний відеоролик з поясненнями записали англійською мовою

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький записав відеоролик з поясненнями мети внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті Польщі. Про це повідомляє видання Polskie Radio.

На ролику прем’єр-міністр розповідає, зокрема, про те, що «Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських німецьких концтаборах були спільною долею євреїв, поляків і членів багатьох інших народів та етнічних груп».

За його словами, поляки дуже сильно постраждали від німецької і радянської окупації.

Він відмітив, що заперечення Голокосту є фальшуванням історії, так само як применшення відповідальності справжніх авторів злочинів і приписування її жертвам.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

У відповідь, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також повідомлялося, що через закон Ізраїль відкличе свого посла з Польщі.

Читайте також: Польща знову «воює» з Бандерою: як найкраще відповісти Україні