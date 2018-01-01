«Не смійте чіпати наших героїв». Як націоналісти пікетували консульство Польщі у Львові

«Сьогодні бандерівці і вас захищають на Сході України»

Під Генеральним консульством Польщі у Львові 5 лютого відбувся пікет, учасники якого вимагали від польської влади не вводити у дію так званий «антибандерівський закон». У пікеті взяло участь близько півсотні учасників львівських націоналістичних організацій - представників ВО «Свобода» та Нацкорпусу , близько двох десятків поліцейських та журналістів львівських ЗМІ. За словами організаторів, це мирна акція, яка має на меті донести до польської сторони, що українці вимагають не підписувати ухвалений польським парламентом шовіністичний закон.

Столичні рятувальники на території складу розвели багаття, а потім всі дружно його гасили (фото)

Перед учасниками мітингу виступили керівник Львівської міської організації ВО «Свобода» Любомир Мельничук, історик Михайло Галущак. Екс-народний депутат Ірина Фаріон у своєму виступі заявила, що зараз в Україні необхідно «втілювати бандеризацію», а також подякувала українським сусідам, які, за її словами, «налаштовують нас на правильний бандерівський шлях».

Учасники пікету тримали плакати з написами: «Ми – бандерівці, і ми цим пишаємось», «Бандера, Шухевич – герої народу, вони воювали за нашу свободу!», «Польща, покайся за окупацію України», «Не смійте чіпати наших героїв», «Ні – польському шовінізму», «Сьогодні бандерівці і вас захищають на Сході України».

Націоналісти передали в Генконсульство Польщі звернення зі своїми вимогами. Пікетування дипломатичних представництв Польщі відбулося також в інших українських містах, зокрема, в Києві, Луцьку, Вінниці, Одесі та Тернополі.