До фракції «Слуга народу» увійшов нардеп Копиленко



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Нардеп від «Слуги народу» Олександр Копиленко

Копиленко сьогодні став до обов'язків, а 5 жовтня ЦВК визнала його обраним депутатом за списком «Слуги народу», після того, як депутатка Ганна Коваленко відмовилася від мандата

Депутат Олександр Копиленко приступив до обов'язків і увійшов до фракції «Слуга народу». Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту.

Як повідомлялось, депутат Верховної Ради Олександр Копиленко сьогодні, 15 жовтня, став до обов'язків. Копиленко зачитав присягу на засіданні парламенту.

Нагадаємо, 5 жовтня Центральна виборча комісія визнала обраним депутатом Ради за списком партії «Слуга народу» Олександра Копиленка після того, як раніше визнана обраною від цієї партії Ганна Коваленко відмовилася від депутатського мандата.

Зазначимо, зараз триває вечірнє пленарне засідання Верховної ради, яке почалось о 16:00. Рада продовжила розгляд поправок до законопроєкту №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління».

У залі зареєстровані 375 народних депутатів.

Нагадаємо, що на ранковому засіданні Ради були зареєстровані 365 депутатів.