Порошенко подякував ВМС за виконаний наказ зайти в Азов



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Кораблі проходять міст в напрямку Азова

Судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази

Президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря. Про це він написав у Facebook.

Голова держави відзначив, що кораблі прослідували до Азову за його наказом і вони виконали його «бездоганно».

«Вітаю наші військові кораблі – пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» – з виходом в Азовське море», - йдеться у повідомленні.

За словами глави держави, ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.

Раніше у неділю українські військові кораблі пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» пройшли міст, що сполучає Таманський півострів та Крим (Кримський міст).

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею.