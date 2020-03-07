У ВООЗ дали невтішний прогноз щодо поширення коронавірусу влітку
Вірус може зберегти здатність поширюватися у різних кліматичних умовах
У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.
Про це заявив керівник програми охорони здоров’я з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян.
«Ми поки не знаємо, якою буде активність вірусу за різних кліматичних умов. Ми маємо визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися», — сказав чиновник.
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку.
«Немає доказів, що таке може статися», - додав Раян.
До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.
Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.
До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.
Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.