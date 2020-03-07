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    У ВООЗ дали невтішний прогноз щодо поширення коронавірусу влітку

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    У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку - У ВООЗ дали невтішний прогноз щодо поширення коронавірусу влітку
    У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку

    Вірус може зберегти здатність поширюватися у різних кліматичних умовах

    У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

    Про це заявив керівник програми охорони здоров’я з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян.

    «Ми поки не знаємо, якою буде активність вірусу за різних кліматичних умов. Ми маємо визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися», — сказав чиновник.

    У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку.

    «Немає доказів, що таке може статися», - додав Раян.

    До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

    Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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