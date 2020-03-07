Трамп схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом



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Президент США Дональд Трамп

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав законопроєкт про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів.

Про це повідомляє CNBC.

«Такі швидкі дії Конгресу США підкреслили, наскільки серйозно уряд сприймає загрозу коронавірусу», - пише ЗМІ.

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для літніх людей.

Раніше Конгрес США проголосував за виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Як відомо, Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

Також Світовий банк виділить $12 млрд на боротьбу з коронавірусом.