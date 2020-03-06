Спалах коронавірусу: Facebook закриває три офіси в Лондоні



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В офісах компанії Facebook у Лондоні наразі працює близько трьох тисяч осіб

Facebook рекомендував співробітникам у Лондоні працювати з дому після того, як в одного з працівників виявили вірус Covid-19

Американська компанія Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

Про це повідомляє Sky News.

«Facebook закриває власні три офіси у Лондоні та рекомендував їх співробітникам працювати з дому після того, як в одного з працівників виявили вірус Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівник із Сінгапуру, тести якого на Covid-19 виявилися позитивними, відвідував лондонські офіси Facebook 24-26 лютого.

В офісах компанії у Лондоні наразі працює близько трьох тисяч осіб. Невідомо, скільки людей контактувало з зараженим.

Станом 6 березня коронавірусом у Британії заразилися 163 людини, двоє – померли.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.