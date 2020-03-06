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    Спалах коронавірусу: Facebook закриває три офіси в Лондоні

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    <p>В офісах компанії Facebook у Лондоні наразі працює близько трьох тисяч осіб</p> - Спалах коронавірусу: Facebook закриває три офіси в Лондоні

    В офісах компанії Facebook у Лондоні наразі працює близько трьох тисяч осіб

    Facebook рекомендував співробітникам у Лондоні працювати з дому після того, як в одного з працівників виявили вірус Covid-19

    Американська компанія Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

    Про це повідомляє Sky News.

    «Facebook закриває власні три офіси у Лондоні та рекомендував їх співробітникам працювати з дому після того, як в одного з працівників виявили вірус Covid-19», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що працівник із Сінгапуру, тести якого на Covid-19 виявилися позитивними, відвідував лондонські офіси Facebook 24-26 лютого.

    В офісах компанії у Лондоні наразі працює близько трьох тисяч осіб. Невідомо, скільки людей контактувало з зараженим.

    Станом 6 березня коронавірусом у Британії заразилися 163 людини, двоє – померли.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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