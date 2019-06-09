У Закарпатській області поліція вилучила наркотики на понад 2 млн гривень



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Поліція затримала зловмисника, коли той вже вчинив два ДТП

Поблизу села Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області правоохоронці у водія вилучили понад 2 кг психотропної речовини метамфетамін.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що співробітники поліції для перевірки зупинили автомобіль Škoda Superb, однак водій відмовився зупинятись й прискорив швидкість.

«Під час переслідування поліцейськими вчинив два ДТП, після чого втік і переховувався в лісі», - розповіли правоохоронці.

Автомобіль разом із власником були розшукані у 2 кілометрах від місця події. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили пакунок з психотропною речовиною, загальна вартість якого сягає близько 2 млн гривень.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) КК України. Тривають першочергові слідчі дії.