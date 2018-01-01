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    У законах України набуло чинності визначення «особа з інвалідністю»

    Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю
    В Україні набув чинності закон № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», за яким визначення «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», «інвалід війни» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінили в 44 законах
    • Сьогодні, 03:28
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    <span lang="UK">В Україні з</span><span>апровад</span><span lang="UK">или</span><span lang="UK">&nbsp;</span><span>термін&nbsp;</span><span lang="UK">&laquo;</span><span>особа з інвалідністю</span><span lang="UK">&raquo;</span>
    В Україні запровадили термін «особа з інвалідністю»

    Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

    В Україні набув чинності закон № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», за яким визначення «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», «інвалід війни» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінили в 44 законах на «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок війни» та «дитина з інвалідністю».

    Закон розробили для виконання пункту 105 розділу «Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації» Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

    Закон спрямовано на приведення чинного законодавства в частині соцзахисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким із законодавства виключається термін «інвалід» і вводиться термін «особа з інвалідністю».

    Петро Порошенко ООН закон
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