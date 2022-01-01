У Запоріжжі відбулася пробіжка за тверезість (фото)

Близько 50 людей пробігли дистанцію два кілометри

У Запоріжжі пройшла «пробіжка тверезості», яка відбувається щорічно 1 січня впродовж уже 11 років, передає «Укрінформ».

Організатори «пробіжки тверезості» зазначили, що головною метою заходу є привернення уваги городян до здорового способу життя.

«Сьогодні у нас 11-а пробіжка. Вже традиційно 1 січня ми проводимо пробіжку з метою пропаганди здорового способу життя. Ми прийшли показати місту, що можна зустрічати Новий рік і свята в цілому, тверезо», – сказав організатор спортивного заходу з громадської організації «Тверезе Запоріжжя» В'ячеслав Новік.

За традицією, пробіжка стартувала на бульварі Шевченка. Після маленької розминки учасники пробігли до Фестивальної площі (приблизно 2 км).

«Хочемо отримати заряд енергії. Немає часу розслаблятися. Багато ідей і планів уже на новий рік і мені потрібна сила та енергія, яку я тут отримую», - каже тренер БК «Запоріжжя» Станіслав Овдєєнко. Разом із ним маленький марафон бігли його брат і сестра. Загалом у забігу взяли участь понад півсотні городян.