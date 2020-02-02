У Запоріжжі закрили фізкультурно-спортивний диспансер. Спортсмени обурені



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Запорізький фізкультурно-спортивний диспансер слугував єдиним спеціаліалізованим осередком реабілітації у краї для спортсменів різного віку Запорізький спорт

З 1 березня колектив обласного лікарсько-фізкультурного буде звільнено

У Запоріжжі закрили фізкультурно-спортивний диспансер.

Наприкінці минулого року Запорізька обласна рада прийняла рішення про закриття комунальної установи «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер». Цей заклад займався обстеженням і реабілітацією спортсменів, видавав довідки, необхідні для участі у змаганнях, також допомагав пересічним запоріжцям здійснювати фізичну реабілітацію після різноманітних травм, повідомляє видання «Запорізький спорт».

Закриття диспансеру викликало обурення в лавах спортсменів та їх тренерів. За словами спортивної спільноти, хоч обласна влада декларує закриття диспансеру, як приєднання його до Запорізької обласної клінічної лікарні, вони переймаються, що не зможуть надалі отримувати необхідні для себе послуги. Адже колектив обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, який спеціалізується саме на спортивній медицині, до обласної лікарні не переходить.

Заслужений тренер України з легкої атлетики спортсменів-паралімпійців Тамара Едішерашвілі стверджує, що з 1 березня колектив обласного лікарсько-фізкультурного буде звільнено.

З розпорядженням про припинення роботи КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» можна ознайомитися за посиланням.

«Ці реформи сприяють розвитку України, розвитку молоді, розвитку здоров'я нації? – перепитує своїх підписників президент Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула. – Якщо ні, то як можна назвати такі дії нинішньої влади? Чому депутати-«реформатори» не б'ють на сполох? Чому таке рішення стало можливим? У Запорізькій області не потрібен спортивний диспансер? Він і так був у непригляданому, правда, історичному приміщенні. Комусь знадобилося це приміщення? Яка альтернатива? Що в такому випадку робити, коли влада коїть злочин щодо майбутнього України?»

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