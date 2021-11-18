Вчені з'ясували, що спорт змушує організм виробляти канабіноїди

З'ясувалося, що спорт призвів до зниження рівня болю та падіння рівня цитокінів – маркерів запального процесу

Вчені з'ясували, що фізичні вправи підвищують рівень каннабіноїдів в організмі. Статтю про це опубліковано в Gut Microbes.

Дослідження провели фахівці під керівництвом Анни Вальдес із Ноттінгемського університету. Вони вивчали, як фізичні вправи впливають на людей із артритом.

Як добровольці виступили 78 осіб, з яких 38 пацієнтів займалися фізкультурою по 15 хвилин щодня протягом 6 тижнів, а 40, що залишилися, не робили нічого.

З'ясувалося, що спорт призвів до зниження рівня болю та падіння рівня цитокінів – маркерів запального процесу.

За словами вчених, це сталося через зміну мікрофлори шлунка, що викликало, крім іншого, підвищення рівня ендоканабіноїдів – природних аналогів каннабіноїдів, які містяться в марихуані.

«Останнім часом рівень інтересу до медичного застосування каннабісу зростає, але ми з'ясували, що прості зміни способу життя, на кшталт вправ, можуть стимулювати вироблення внутрішніх аналогів цих речовин», – заявляють автори.

Раніше вчені Університету Кюсю в Японії виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом.