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    Вчені з'ясували, що спорт змушує організм виробляти канабіноїди

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    Спорт может стимулювати вироблення внутрішніх аналогів канабісу - Вчені з'ясували, що спорт змушує організм виробляти канабіноїди
    Спорт может стимулювати вироблення внутрішніх аналогів канабісу
    фото: Depositphotos

    З'ясувалося, що спорт призвів до зниження рівня болю та падіння рівня цитокінів – маркерів запального процесу

    Вчені з'ясували, що фізичні вправи підвищують рівень каннабіноїдів в організмі. Статтю про це опубліковано в Gut Microbes.

    Дослідження провели фахівці під керівництвом Анни Вальдес із Ноттінгемського університету. Вони вивчали, як фізичні вправи впливають на людей із артритом.

    Як добровольці виступили 78 осіб, з яких 38 пацієнтів займалися фізкультурою по 15 хвилин щодня протягом 6 тижнів, а 40, що залишилися, не робили нічого.

    З'ясувалося, що спорт призвів до зниження рівня болю та падіння рівня цитокінів – маркерів запального процесу.

    За словами вчених, це сталося через зміну мікрофлори шлунка, що викликало, крім іншого, підвищення рівня ендоканабіноїдів – природних аналогів каннабіноїдів, які містяться в марихуані.

    «Останнім часом рівень інтересу до медичного застосування каннабісу зростає, але ми з'ясували, що прості зміни способу життя, на кшталт вправ, можуть стимулювати вироблення внутрішніх аналогів цих речовин», – заявляють автори.

    Раніше вчені Університету Кюсю в Японії виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом.

    Теги: здоров'я спорт добровольці
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    Вчені з'ясували, що спорт змушує організм виробляти канабіноїди