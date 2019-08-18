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    У Запоріжжі викрили агента російської розвідки на стратегічному авіазаводі

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    У Запоріжжі викрили агента російської розвідки на стратегічному авіазаводі

    Завербований українець п'ять років передавав секретну інформацію про МіГи

    У Запоріжжі викрили агента російського Головного управління розвідки, який працював на стратегічному завод «Мігремонт» і передавав Росії секретні дані.

    Про це повідомляє ТСН.

    Повідомляється, що у затриманого Олексія Лазаренка на флешці знайшли фото ударних українських винищувачів. Уточнюється, що він був завербований п'ять років тому і мав доступ до військових таємниць, а затримали його влітку на кордоні з Росією.

    За даними слідства, він намагався виїхати в РФ до куратора з новими даними про завод. Також українська сторона називає ім'я куратора - їм є офіцер ГРУ Сергій Козачков.

    Завербованому шпигуну для кодування повідомлень видали ноутбук з шифрувальної програмою та два телефони, які неможливо було відстежити, так як після відправки інформації, вони змінювали унікальний ідентифікаційний код.

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