У Запоріжжі викрили агента російської розвідки на стратегічному авіазаводі



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Завербований українець п'ять років передавав секретну інформацію про МіГи

У Запоріжжі викрили агента російського Головного управління розвідки, який працював на стратегічному завод «Мігремонт» і передавав Росії секретні дані.

Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що у затриманого Олексія Лазаренка на флешці знайшли фото ударних українських винищувачів. Уточнюється, що він був завербований п'ять років тому і мав доступ до військових таємниць, а затримали його влітку на кордоні з Росією.

За даними слідства, він намагався виїхати в РФ до куратора з новими даними про завод. Також українська сторона називає ім'я куратора - їм є офіцер ГРУ Сергій Козачков.

Завербованому шпигуну для кодування повідомлень видали ноутбук з шифрувальної програмою та два телефони, які неможливо було відстежити, так як після відправки інформації, вони змінювали унікальний ідентифікаційний код.