У Запорізькій області 49 шкіл не працюють через грип
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Повністю призупинено навчальний процес в школах Мелітополя і Бердянська
У Запорізькій області закрили на карантин 49 шкіл і 29 класів через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я у вівторок, 5 лютого.
За даними відомства, повністю призупинено навчальний процес у школах Мелітополя і Бердянська.
Також повідомляється, що навчання в 29 класах призупинено у 17 школах.
У дошкільних дитячих установах закриті 5 груп в 5 закладах Запоріжжя і повністю два дитсадки в селі Менчикури Веселівського району та Роздол Михайлівського району.
Напередодні повідомлялося, що через грип карантин у 106 школах Києва.
На початку лютого на Закарпатті захворюваність на грип перевищила епідпоріг.