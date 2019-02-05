У Запорізькій області 49 шкіл не працюють через грип



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На Запоріжжі закривають школи і дитсадки на карантин через грип

Повністю призупинено навчальний процес в школах Мелітополя і Бердянська

У Запорізькій області закрили на карантин 49 шкіл і 29 класів через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я у вівторок, 5 лютого.

За даними відомства, повністю призупинено навчальний процес у школах Мелітополя і Бердянська.

Також повідомляється, що навчання в 29 класах призупинено у 17 школах.

У дошкільних дитячих установах закриті 5 груп в 5 закладах Запоріжжя і повністю два дитсадки в селі Менчикури Веселівського району та Роздол Михайлівського району.

Напередодні повідомлялося, що через грип карантин у 106 школах Києва.

На початку лютого на Закарпатті захворюваність на грип перевищила епідпоріг.