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    У Запорізькій області 49 шкіл не працюють через грип

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    На Запоріжжі закривають школи і дитсадки на карантин через грип - У Запорізькій області 49 шкіл не працюють через грип
    На Запоріжжі закривають школи і дитсадки на карантин через грип

    Повністю призупинено навчальний процес в школах Мелітополя і Бердянська

    У Запорізькій області закрили на карантин 49 шкіл і 29 класів через зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я у вівторок, 5 лютого.

    За даними відомства, повністю призупинено навчальний процес у школах Мелітополя і Бердянська.

    Також повідомляється, що навчання в 29 класах призупинено у 17 школах.

    У дошкільних дитячих установах закриті 5 груп в 5 закладах Запоріжжя і повністю два дитсадки в селі Менчикури Веселівського району та Роздол Михайлівського району.

    Напередодні повідомлялося, що через грип карантин у 106 школах Києва.

    На початку лютого на Закарпатті захворюваність на грип перевищила епідпоріг.

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