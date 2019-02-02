На Закарпатті захворюваність на грип перевищила епідпоріг



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У школах Ужгорода та декількох районах продовжили карантин

У Закарпатській обл. захворюваність на грип перевищила епідпоріг на 21%. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, йдеться на його сайті.

Таким чином показник захворюваності становить 657 на 100 тисяч населення.

Протягом тижня (станом на п’ятницю, 1 лютого) до медичних закладів Закарпаття із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції звернулося 8 тисяч 281 осіб, що на 52% більше, ніж за попередні сім днів.

65% з усіх захворілих – це діти до 17 років, із них кількість дітей від 5 до 14 років досягла 73 відсотків. Географія найбільшого поширення хвороби серед дітей – Свалявський, Рахівський, Мукачівський райони та Мукачево.

Епідемічні пороги перевищені у Воловецькому районі в 6 разів, у Міжгірському – в 2 рази, в Ужгородському – на 42%, у Виноградівському – на 56%, у Великоберезнянському – на 19%.

Продовжено карантин ще на тиждень у школах Ужгорода, Ужгородського району, деяких навчальних закладах Воловецького району, а також школах Виноградівського, Міжгірського, Іршавського, Великоберезнянського, Берегівського та Рахівського районів. Продовжено канікули до 8 лютого в школах Тячівського району.

Нагадаємо, в Івано-Франківську в загальноосвітніх навчальних закладах через загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу з понеділка, 4 лютого, оголошено карантин.