Грип влаштував карантин у 106 школах Києва (список)



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Повністю призупинено навчання у 89 столичних школах

У зв’язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ наразі у Києві призупинено освітній процес у 106 школах. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на дані Департаменту освіти і науки.

«Зокрема, навчання призупинено у 106 закладах загальної середньої освіти (2841 клас), із них повністю – 89 ЗЗСО, частково – 17 ЗЗСО», – уточнив Поворозник.

Так, за його словами, освітній процес призупинено:

Голосіївський район – 2 ЗЗСО (частково);

Дарницький район – усього 29 ЗЗСО, з них: 28 повністю, 1 частково;

Деснянський район – усього 25 ЗЗСО (повністю);

Оболонський район – усього 11 ЗЗСО, із них: 10 повністю, 1 частково;

Печерський район – усього 4 ЗЗСО, із них: 3 повністю, 1 частково;

Подільський район – 2 ЗЗСО (частково);

Святошинський район – усього 19 ЗЗСО, із них: 13 повністю, 6 частково;

Солом’янський район – усього 11 ЗЗСО, із них: 8 повністю, 3 частково;

Шевченківський район – усього 3 ЗЗСО, із них: 2 повністю, 1 частково.

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомлялося, за 5-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ. Серед школярів захворюваність зросла на 9,6%: 4 041 випадок, що становить 45,2% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.