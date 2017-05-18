У запорізького митрополита УПЦ МП Луки з'явилася третя іномарка

У митрополита з'явився новенький Volkswagen

У запорізького митрополита Московського патріархату Луки з'явилася третя іномарка. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив журналіст Сергій Сидоров з посиланням на МВС. На ім'я Андрія Коваленка (мирське ім'я Луки) вже були зареєстровані Toyota Camry і Chevrolet Express. У вересні минулого року у нього з'явилася третя іномарка - Volkswagen



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Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ Лука

У митрополита з'явився новенький Volkswagen

У запорізького митрополита Московського патріархату Луки з'явилася третя іномарка. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив журналіст Сергій Сидоров з посиланням на МВС.

На ім'я Андрія Коваленка (мирське ім'я Луки) вже були зареєстровані Toyota Camry і Chevrolet Express.

У вересні минулого року у нього з'явилася третя іномарка - Volkswagen Multivan 2017 року випуску.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, в Запоріжжі відзначали Хрещення. Городяни принесли дитячі іграшки на Центральний пляж, де обряд проводив Московський патріархат. Таким чином вони нагадали церковникам про недавню трагедію, коли священик відмовився відспівувати загиблої дитини.

На початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.