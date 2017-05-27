Запоріжці принесли дитячі іграшки на пляж, де Московська церква проводила обряд Хрещення

Таким чином запорожці нагадали Московському патріархату про недавню трагедію - коли священик відмовився відспівувати загиблу дитину

Вчора, 19 січня, в Запоріжжі відзначали Хрещення. Городяни принесли дитячі іграшки на Центральний пляж, де обряд проводив Московський патріархат. Таким чином вони нагадали церковникам про недавню трагедію, коли священик відмовився відспівувати загиблої дитини. Про це повідомляє місцеве видання 061. Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався



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фото: 061.ua

Таким чином запорожці нагадали Московському патріархату про недавню трагедію - коли священик відмовився відспівувати загиблу дитину

Вчора, 19 січня, в Запоріжжі відзначали Хрещення. Городяни принесли дитячі іграшки на Центральний пляж, де обряд проводив Московський патріархат. Таким чином вони нагадали церковникам про недавню трагедію, коли священик відмовився відспівувати загиблої дитини. Про це повідомляє місцеве видання 061.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

За мотивами скандалу навколо цієї історії почали розгляд навіть прокуратура і СБУ.

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