Збитковим залишилось вирощування гороху, сорго, овочів закритого ґрунту

За попередніми розрахунками Інституту аграрної економіки, найбільш рентабельним сільськогосподарським продуктом в Україні за минулий рік стала гречка.

Рентабельність виробництва гречки у сільськогосподарських підприємствах очікується на рівні 63%. Це найвищий показник серед усіх видів сільськогосподарської продукції і у 6,6% 2019 р., — зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН Юрій Лупенко.

«Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва збільшився з 14,2 % у 2019 р. до 22,3 % торік. При цьому тваринництво, яке у 2019 р. спрацювало на межі збитковості (0,1%), у 2020 р. стало збитковим — рівень рентабельності склав (-4,7%)», — зазначив науковець.

Високий рівень рентабельності очікується на вирощуванні баштанних продовольчих культур (45,4 %), вівса (43,7 %), ягід (41,6%), жита (41,3%), сої (37,5%) та пшениці (33%).

Юрій Лупенко зауважив, що рентабельність виробництва соняшника, яка у 2019 р. була найвищою серед основних сільськогосподарських культур (23,5%), у 2020 р. склала близько 29%. Меншою у порівнянні з показниками 2019 р. очікується рентабельність вирощування таких культур:

кукурудзи на зерно — 12,8% проти 17,8%,

проса — 4,2% проти 20,2%,

картоплі — 1,7% проти 15,4%,

овочів відкритого ґрунту — 2,2% проти 7%.

В цілому у 2020 р. загальна рентабельність виробництва продукції сільського господарства на підприємствах очікується на рівні 17,4%. Цей результат, хоча й перевищує показник 2019 р. у 11,8 %, проте є нижчим, ніж у 2018 р., коли рентабельність виробництва агропродукції склала 22,8%.

За словами науковця, збитковим залишилось вирощування гороху, сорго, овочів закритого ґрунту. Рентабельним у тваринництві очікується лише виробництво молока (21,4 %), тоді як інші види продукції галузі були збитковими.