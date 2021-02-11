Білий та пухнастий. У США прокурор з'явився на онлайн-засіданні суду в образі кота

Прокурор Понтон не має сторінки у Twitter, тож про свою популярність дізнався лише після телефонних дзвінків від журналістів

Американський прокурор потрапив у курйозну ситуацію. Юрист Род Понтон приєднатися до засідання через Zoom в образі кота через фільтр, який увімкнула його дитина.

Як повідомляє The New York Times, на чергових онлайн-слуханнях прокурор округу Пресідіо, штат Техас, на ім'я Род Понтон не зміг відключити «котячий» фільтр. Відео кумедного засідання розійшлося мережею.

Про випадок також розповів суддя Рой Ферґюсон у Twitter.

«Важлива порада для Zoom: якщо дитина користувалася вашим комп’ютером, перед тим, як приєднатися до віртуальних слухань, перевірте параметри відео, щоб переконатися, що фільтри вимкнено. Щойно справу формально оголосило кошеня», - написав Ферґюсон.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

Сам прокурор не зміг відразу вимкнути фільтр. Поки його помічниця розбиралася з налаштуваннями він наголосив судді: «Я тут, онлайн, але я не кіт».

«Я й не знав, що Zoom може перетворити мене на кота. Я й не знав, що кіт у Zoom може перетворити мене на знаменитість в інтернеті, і усе це сталося за лічені години», - прокоментував подію Понтон, передає ВВС.

Нагадаємо, що на початку року Міносвіти попросило вчителів тримати дрескод під час онлайн-уроків. Найчастіше під час дистанційного навчання вчителі використовують Skype, Hangouts i Zoom. Отже, відомством було запропоновано п'ять правил, як безпечно використовувати відеодзвінки.

Також стало відомо, що компанія Facebook тимчасово зменшить видачу політичного контенту в своїй соцмережі для деяких користувачів з США, Канади, Бразилії та Індонезії, щоб «знизити градус» політичних дискусій.

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