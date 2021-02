Білий та пухнастий. У США прокурор з'явився на онлайн-засіданні суду в образі кота

Американський прокурор потрапив у курйозну ситуацію. Юрист Род Понтон приєднатися до засідання через Zoom в образі кота через фільтр, який увімкнула його дитина.

Як повідомляє The New York Times, на чергових онлайн-слуханнях прокурор округу Пресідіо, штат Техас, на ім'я Род Понтон не зміг відключити «котячий» фільтр. Відео кумедного засідання розійшлося мережею.

Про випадок також розповів суддя Рой Ферґюсон у Twitter.

«Важлива порада для Zoom: якщо дитина користувалася вашим комп’ютером, перед тим, як приєднатися до віртуальних слухань, перевірте параметри відео, щоб переконатися, що фільтри вимкнено. Щойно справу формально оголосило кошеня», - написав Ферґюсон.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K