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    Білий та пухнастий. У США прокурор з'явився на онлайн-засіданні суду в образі кота

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    <span>Род&nbsp;Понтон не зміг&nbsp;відключити &laquo;котячий&raquo; фільтр</span> - Білий та пухнастий. У США прокурор з'явився на онлайн-засіданні суду в образі кота
    Род Понтон не зміг відключити «котячий» фільтр
    Скріншот

    Прокурор Понтон не має сторінки у Twitter, тож про свою популярність дізнався лише після телефонних дзвінків від журналістів

    Американський прокурор потрапив у курйозну ситуацію. Юрист Род Понтон приєднатися до засідання через Zoom в образі кота через фільтр, який увімкнула його дитина.

    Як повідомляє The New York Times, на чергових онлайн-слуханнях прокурор округу Пресідіо, штат Техас, на ім'я Род Понтон не зміг відключити «котячий» фільтр. Відео кумедного засідання розійшлося мережею.

    Про випадок також розповів суддя Рой Ферґюсон у Twitter.

    «Важлива порада для Zoom: якщо дитина користувалася вашим комп’ютером, перед тим, як приєднатися до віртуальних слухань, перевірте параметри відео, щоб переконатися, що фільтри вимкнено. Щойно справу формально оголосило кошеня», - написав Ферґюсон.

    Сам прокурор не зміг відразу вимкнути фільтр. Поки його помічниця розбиралася з налаштуваннями він наголосив судді: «Я тут, онлайн, але я не кіт».

    «Я й не знав, що Zoom може перетворити мене на кота. Я й не знав, що кіт у Zoom може перетворити мене на знаменитість в інтернеті, і усе це сталося за лічені години», - прокоментував подію Понтон, передає ВВС.

    Нагадаємо, що на початку року Міносвіти попросило вчителів тримати дрескод під час онлайн-уроківНайчастіше під час дистанційного навчання вчителі використовують Skype, Hangouts i Zoom. Отже, відомством було запропоновано п'ять правил, як безпечно використовувати відеодзвінки.

    Також стало відомо, що компанія Facebook тимчасово зменшить видачу політичного контенту в своїй соцмережі для деяких користувачів з США, Канади, Бразилії та Індонезії, щоб «знизити градус» політичних дискусій.

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    Теги: США прокурор інтернет суддя технології тварини
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