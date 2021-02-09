Місія ВООЗ у Вухані зробила нові заяви про походження коронавірусу

У ВООЗ вважають, що коронавірус міг виникнути і в інших регіонах Китаю, а також за межами країни.

Місія ВООЗ у китайському місті Вухань заявила, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є «надзвичайно малоймовірною».

Про це на брифінгу повідомив експерт ВООЗ Петер Бен Ембарек.

«Дослідження показують, що лабораторна гіпотеза вкрай малоймовірна, щоб пояснити потрапляння вірусу до людської популяції», - сказав Ембарек, уточнивши, що організація тому не буде пропонувати її подальше вивчення.

Також у ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок у Вухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації. Новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Вухані до перших зареєстрованих випадків спалаху.

«Ранні випадки вірусу пов'язані з ринком морепродуктів у Вухані, а інші - з іншими ринками, деякі не показали такого зв'язку. Можливо, що ринок морепродуктів у Вухані міг стати центром поширення вірусу... На основі наявної інформації неможливо визначити, як Sars-Cov-2 потрапив на ринок у Вухані», - сказав член експертної місії Лян Ваньнянь.

Крім того, експерт ВООЗ Ембарек зазначив, що ринок в основному спеціалізувався на продажу замороженої їжі, в основному морської риби, але там продавали й одомашнених диких тварин і іншу фермерську продукцію.

Він зазначив, що пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.

У свою чергу учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти вину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні.

«Ми знаємо найближчі родинні віруси у видів кажанів. Але нам все ще потрібно знайти початкового носія, з'ясувати, чи були «посередники», і чи були серед цих «посередників» люди», - зазначив Лендертц.

Експерти припускають, що Сovid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути й не Вухань.

До складу місії ВООЗ входять експерти з США, В'єтнаму, Великої Британії, Судану, РФ, Катару, Нідерландів, Австралії, Данії, Німеччини, Кенії і Японії.

Відзначимо, китайська газета South China Morning Post ще на початку пандемії писала, що «нульовий пацієнт» з Сovid-19 був зареєстрований в місті Вухань 17 листопада 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я, своєю чергою, заявляла, що перший підтверджений випадок зараження коронавірусом датується 8 грудня.