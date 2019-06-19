Правоохоронці прикрили чергову підпільну АЗС під Києвом (фото)



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Правоохоронці вилучили обладнання підвищеної небезпеки на незаконній АЗС в с. Нові Петрівці Фото: Прокуратура Київської області

Підпільна автозаправка здійснювала реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів

У с. Нові Петрівці Вишгородського району припинено діяльність незаконної АЗС. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури спільно із Вишгородським РВ ГУ ДСНС в Київській області та ГУ Держпраці в Київській області проведено санкціонований огляд та вилучення обладнання підвищеної небезпеки на незаконній АЗС в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області», - повідомили в прокуратурі.

Зокрема, вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки для відпуску скрапленого газу.

До суду скеровано клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України триває.

«Зазначимо, що підпільні автозаправки здійснюють реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання і реалізації пального. Окрім того, функціонування нелегальних АЗС призводить до забруднення земель, атмосферного повітря, створює загрози життю і здоров’ю громадян», - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно нелегальний автогазозаправний пункт припинив свою діяльність у м. Васильків Київської області.