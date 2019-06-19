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    Правоохоронці прикрили чергову підпільну АЗС під Києвом (фото)

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    Правоохоронці вилучили обладнання підвищеної небезпеки на незаконній АЗС в с. Нові Петрівці&nbsp; - Правоохоронці прикрили чергову підпільну АЗС під Києвом (фото)
    Правоохоронці вилучили обладнання підвищеної небезпеки на незаконній АЗС в с. Нові Петрівці 
    Фото: Прокуратура Київської області

    Підпільна автозаправка здійснювала реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів

    У с. Нові Петрівці Вишгородського району припинено діяльність незаконної АЗС. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

    «У ході досудового розслідування кримінального провадження Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури спільно із Вишгородським РВ ГУ ДСНС в Київській області та ГУ Держпраці в Київській області проведено санкціонований огляд та вилучення обладнання підвищеної небезпеки на незаконній АЗС в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області», - повідомили в прокуратурі.

    Зокрема, вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки для відпуску скрапленого газу.

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    До суду скеровано клопотання про арешт вилученого майна.

    Досудове розслідування за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України триває.

    «Зазначимо, що підпільні автозаправки здійснюють реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання і реалізації пального. Окрім того, функціонування нелегальних АЗС призводить до забруднення земель, атмосферного повітря, створює загрози життю і здоров’ю громадян», - додали у прокуратурі.

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    Правоохоронці прикрили чергову підпільну АЗС під Києвом (фото)
    Правоохоронці прикрили чергову підпільну АЗС під Києвом (фото)
    Правоохоронці прикрили чергову підпільну АЗС під Києвом (фото)

    Нагадаємо, нещодавно нелегальний автогазозаправний пункт припинив свою діяльність у м. Васильків Київської області.

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