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    У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха бідності»

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    Два роки тому Володимир Зеленський пообіцяв українцям&nbsp;&laquo;кінець епохи бідності&raquo; - У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха бідності»
    Два роки тому Володимир Зеленський пообіцяв українцям «кінець епохи бідності»
    Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

    Голова пропрезидентської партії пояснив економічні негаразди українців

    Падіння ВВП України менше, ніж в розвинених країнах, а деякі реформи, впроваджені чинною владою, мають відкладену дію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    «Але не стало гірше, особливо в умовах пандемії. Треба ще враховувати, що у нас падіння ВВП менше, ніж в розвинутих країнах. До того ж, деякі реформи, які ми робимо, мають відкладену дію – наприклад, земельна, на яку нам довелося витратити півтора роки», – сказав він.

    Корнієнко запевнив, що вже найближчим часом люди зможуть побачити «зрозумілі економічні результати». «Цього року буде ріст ВВП і треба буде подумати над збільшенням соціальних стандартів. Ми і так інтенсивно зайнялись підвищенням мінімальної зарплати, що було неоднозначно сприйнято різними експертами, які завжди бачать в цьому загрозу інфляції. Але цього не відбулося. Плюс неочікувана історія з «ворогом на кордоні» поставила під питання ситуацію з зовнішніми запозиченнями. Зокрема, з цієї причини Нацбанк змушений підвищувати відсоткову ставку, а це є непрямим показником стримування інфляції», – зазначив голова пропрезидентської партії.

    Він також додав, що грошової інфляції зараз нема, але є цінова, з чим треба боротися. «Першим гарним дзвіночком я б назвав розслідування Антимонопольного комітету по цінах на продукти харчування, а Мінекономіки квотувала експорт соняшникової олії, ціни на яку суттєво підвищились», – сказав Корнієнко.

    Нагадаємо, експерти стверджують, що ціни в Україні досягли світового рівня. На їх зростання впливала кон’юнктура ринку і підвищення мінімальної зарплати.

    Також фахівці прогнозують, що у найближчий місяць в Україні триматимуться високі ціни на овочі, після чого можна очікувати сезонного здешевлення.
    Теги: експорт Мінекономіки продукти ВВП ціни Олександр Корнієнко
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