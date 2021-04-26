В Україні зміняться ціни на овочі: чого чекати покупцям

Погодні умови і площа посадки вже вплинули на виробництво овочів

У найближчий місяць в Україні триматимуться високі ціни на овочі, після чого можна очікувати сезонного здешевлення. Про це в етері телеканалу «Україна 24» розповів глава Союзу українського селянства Іван Томич.

«Капуста, яка сьогодні від 40 до 60 грн, була 12-20 грн минулого року в цей період. Якщо говорити про картоплю, то вона була до 30, сьогодні від 60 до 80 грн. Такі тенденції подорожчання порівняно з минулим роком ще будуть довго тривати. Мені 30% херсонських фермерів підтвердили, що не сіяли ранню редиску, бо побачили, що з неї нічого не вийде в цих умовах, перейшли на щось інше», – розповів Томич.

За його словами, погодні умови і площа посадки вже вплинули на виробництво овочів: «У найближчий місяць серйозно збільшити пропозиції на ринку не вдасться, і ціни будуть триматися високими. А потім підуть теплі температури, весна візьме своє, буде більше виробництво, і, відповідно, зниження ціни. Але вони не будуть такими, як торік».

Нагадаємо, помідори й огірки, що заполонили українські базари, значно дешевше вирощувати за межами України. Вирощені у турецьких теплицях овочі все одно виходять дешевшими, ніж вітчизняні. На п'ятки українським фермерам наступають польські та білоруські.

За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився вдвічі. За рік у країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків.

Зазначимо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.