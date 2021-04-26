  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні зміняться ціни на овочі: чого чекати покупцям

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ціни на овочі у травні будуть високими - В Україні зміняться ціни на овочі: чого чекати покупцям
    Ціни на овочі у травні будуть високими
    Фото з відкритих джерел

    Погодні умови і площа посадки вже вплинули на виробництво овочів

    У найближчий місяць в Україні триматимуться високі ціни на овочі, після чого можна очікувати сезонного здешевлення. Про це в етері телеканалу «Україна 24» розповів глава Союзу українського селянства Іван Томич.

    «Капуста, яка сьогодні від 40 до 60 грн, була 12-20 грн минулого року в цей період. Якщо говорити про картоплю, то вона була до 30, сьогодні від 60 до 80 грн. Такі тенденції подорожчання порівняно з минулим роком ще будуть довго тривати. Мені 30% херсонських фермерів підтвердили, що не сіяли ранню редиску, бо побачили, що з неї нічого не вийде в цих умовах, перейшли на щось інше», – розповів Томич.

    За його словами, погодні умови і площа посадки вже вплинули на виробництво овочів: «У найближчий місяць серйозно збільшити пропозиції на ринку не вдасться, і ціни будуть триматися високими. А потім підуть теплі температури, весна візьме своє, буде більше виробництво, і, відповідно, зниження ціни. Але вони не будуть такими, як торік».

    Нагадаємо, помідори й огірки, що заполонили українські базари, значно дешевше вирощувати за межами України. Вирощені у турецьких теплицях овочі все одно виходять дешевшими, ніж вітчизняні. На п'ятки українським фермерам наступають польські та білоруські.

    За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився вдвічі. За рік у країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків.

    Зазначимо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

    Читайте також: Чому все так подорожчало: фахівці дали прогноз цін на продукти до кінця весни
    Теги: продукти ціни Україна весна овочі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies