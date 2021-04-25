Крупа-делікатес – стало відомо, на скільки може подорожчати гречка

Серед причин подорожчання – катастрофічний дефіцит власного виробництва і карантин

Гречка за рік подорожчала на 34,4%. Наразі кілограм крупи коштує в середньому 32-50 грн, залежно від виробника. Експерти прогнозують, що до кінця року ціна може сягнути 80 грн. Про це розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, пише Gazeta.ua.

Серед причин подорожчання експерт називає катастрофічний дефіцит власного виробництва. Так, за 4 роки обсяги виробництва гречки в Україні впали втричі – до 60 тис. га, а мінімально необхідні об’єми для нашої держави – це 150 тис. га.

Крім того, на ціну впливає і незакритий кордон із Казахстаном. Оскільки основний ареал вирощування російської гречки – Алтайський край, вона йшла залізницею через Казахстан. Там міняли бирки і крупа заходила до нас як казахська. А з Казахстаном Україна має договір про вільну торгівлю.

Посприяв подорожчанню і карантин. Коли торік його оголосили, був ажіотажний попит перш за все на крупи. Це стало причиною різкого подорожчання гречки – до 26-36 гривень.

«Зараз ціні вже немає куди рости. Виробники масово жаліються, що коли вартість крупи перевалила 30 гривень, об’єми продажів упали у 2-3 рази. Виробник теж не зацікавлений, щоб продукт був дорогий. Крупові заводи працюють все ж таки на обороті, а не на ціні. У них заробіток у відсотковому відношенні на кілограмі той самий при ціні 10 гривень кілограм, і 30 гривень. Усі зацікавлені, щоб просто була стабільна ціна», – зазначив Сергій Громовий.

За його словами, цьогоріч сіяти гречку почнуть із 1 травня, бо весна холодна.

«За планами господарств бачимо, що буде 80 тисяч гектарів гречки. Торік було 77 тисяч. Сподіваємося, що господарства збільшать обсяги, дізнавшись про дотацію уряду. Якщо вийти хоча б на 150 тисяч гектарів, тоді крупа в магазинах подешевшає до 30 гривень. Якщо залишиться заплановані 80 тисяч гектарів, то гречка поступово дорожчатиме. Вартість може сягнути 80 гривень. Уже зараз є ціна 60 гривень, тому 80 – цілком реально», – розповів експерт.

Раніше «Главком» писав, що з початку року вартість горілки в Україні зросла на 0,4% і становить в середньому понад 93,3 грн за пляшку в 0,5 л.

Нагадаємо, в Україні дорожчає житло. Упродовж року воно зросло у ціні більш ніж на 10%. Найдорожчі – оселі на вторинному ринку. Вони популярніші за ті, що у новобудовах. Сьогодні однокімнатну квартиру у спальному районі дешевше $45 тисяч складно купити, хоча півтора року тому була на третину дешевша.

До слова, фінансисти розповіли, що чекає українців на ринку праці найближчим часом.

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