У Зеленського відреагували на вибори в анексованому Криму



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Представник Президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич

Представництво президента України в АРК відреагувало на «вибори» в окупованому Криму

Представництво Президента України в АР Крим назвали вибори в окупованому Криму продовженням порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться у заяві Кориневича, розміщеній на сторінці представництва у Facebook.

«Так звані «регіональні і місцеві вибори» на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя є продовженням порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Відсутність поваги до Конституції України, українського законодавства, а також норм міжнародного права є давньою візитівкою Російської Федерації. І ми в Представництві продовжуємо роботу по інформуванню партнерів України про системне порушення прав людини, політично мотивовані переслідування, заміщення населення та переслідування представників корінного кримськотатарського народу на території Криму задля продовження міжнародного тиску, ізоляції та санкційної політики відносно Російської Федерації» – прокоментував постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич.

Також у Представництві Президента України в АР Крим відзначили активну позицію Європейського Союзу у протидії окупації Кримського півострова та вдячні за послідовне продовження політики невизнання.

Нагадаємо, що ЄС відмовився визнавати вибори в анексованому Криму.

Нагадаємо, що Росія вирішила провести в окупованому Криму «вибори губернатора».

Крім того, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього «голосування», в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.