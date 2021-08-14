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    У зоні ООС доба почалася без обстрілів

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    Від початку доби в зоні ООС зберігається режим тиші. - У зоні ООС доба почалася без обстрілів
    Від початку доби в зоні ООС зберігається режим тиші.
    Фото з відкритих джерел

    Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано

    Про тишу в зоні операції повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

    Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню.

    Додамо, контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Російських кураторів цікавили відомості про новітні зразки зброї та військової техніки на Донбасі.

    Теги: окупанти війна Facebook
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    У зоні ООС доба почалася без обстрілів