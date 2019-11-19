Комбриг Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн і патріот

Саме завдяки таким героям Україна встояла в полум‘ї війни з російським агресором

З глибоким болем сприйняв звістку про смерть командира 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

Бойовий комбриг, представник справжньої нової української еліти, яка зросла і загартувалася в полум‘ї війни з російським агресором.

Саме завдяки таким героям Україна встояла – і, я впевнений, переможе.

Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн, патріот і справжній командир.

Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Євгена.

Джерело: блог Петра Порошенка

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