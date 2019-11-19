Комбриг Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн і патріот
Саме завдяки таким героям Україна встояла в полум‘ї війни з російським агресором
З глибоким болем сприйняв звістку про смерть командира 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.
Бойовий комбриг, представник справжньої нової української еліти, яка зросла і загартувалася в полум‘ї війни з російським агресором.
Саме завдяки таким героям Україна встояла – і, я впевнений, переможе.
Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн, патріот і справжній командир.
Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Євгена.
Джерело: блог Петра Порошенка