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    Думки вголос

    Комбриг Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн і патріот

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Комбриг Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн і патріот

    Саме завдяки таким героям Україна встояла в полум‘ї війни з російським агресором

    З глибоким болем сприйняв звістку про смерть командира 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

    Бойовий комбриг, представник справжньої нової української еліти, яка зросла і загартувалася в полум‘ї війни з російським агресором.

    Саме завдяки таким героям Україна встояла – і, я впевнений, переможе.

    Євген Коростильов назавжди залишиться у нашій пам‘яті як воїн, патріот і справжній командир.

    Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Євгена.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    війна
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