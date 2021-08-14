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    Події в Україні

    Російські окупанти минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

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    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення

    Протягом минулої доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

    У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості, іншого — задовільний.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Російських кураторів цікавили відомості про новітні зразки зброї та військової техніки на Донбасі.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ
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    Російські окупанти минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі