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    На Івано-Франківщині помер воїн УПА, якого майже 20 років мордувала радянська влада

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    За участь в УПА його засудили. Покарання відбував у таборах Комі АРСР, Караганді та Омську - На Івано-Франківщині помер воїн УПА, якого майже 20 років мордувала радянська влада
    За участь в УПА його засудили. Покарання відбував у таборах Комі АРСР, Караганді та Омську
    Фото: Тисменицька міська рада

    Іван Якимчук проживав у Тисмениці, був активним учасником Братства вояків УПА Карпатського краю

    У середу, 19 травня, відійшов у вічність 95-річний Іван Якимчук, житель міста Тисмениця, учасник бойових дій ОУН-УПА, найстарший учасник Братства вояків ОУН-УПА Тисменицької громади.

    Іван Якимчук – уродженець села Чорнолізці. До підпілля ОУН потрапив підлітком, був зв’язковим, а в 1944-ому році разом з 17 хлопцями з Чорнолізців пішов у бойову сотню повстанців.

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    Одного разу, коли юнак прийшов з лісу до батьківської хати, на обійстя увірвалися радянські зайди та схопили Івана. За участь в УПА його засудили. Покарання відбував у таборах Комі АРСР, Караганді та Омську, згодом ще був на засланні в Новосибірську та на шахтах Луганщини.

    Після повернення із заслання, проживав у Тисмениці, був активним учасником Братства вояків УПА Карпатського краю, активістом, патріотом.

    Нагадаємо, внаслідок тривалої та важкої хвороби 11 лютого з життя пішла політв'язень, майстриня народно-декоративного мистецтва Ольга Горинь. Вона була дружиною відомого політичного діяча, дисидента, одного із засновників Народного Руху України Михайла Гориня.

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    Теги: ОУН-УПА Івано-Франківщина
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    На Івано-Франківщині помер воїн УПА, якого майже 20 років мордувала радянська влада