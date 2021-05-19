На Івано-Франківщині помер воїн УПА, якого майже 20 років мордувала радянська влада
Іван Якимчук проживав у Тисмениці, був активним учасником Братства вояків УПА Карпатського краю
У середу, 19 травня, відійшов у вічність 95-річний Іван Якимчук, житель міста Тисмениця, учасник бойових дій ОУН-УПА, найстарший учасник Братства вояків ОУН-УПА Тисменицької громади.
Іван Якимчук – уродженець села Чорнолізці. До підпілля ОУН потрапив підлітком, був зв’язковим, а в 1944-ому році разом з 17 хлопцями з Чорнолізців пішов у бойову сотню повстанців.
Одного разу, коли юнак прийшов з лісу до батьківської хати, на обійстя увірвалися радянські зайди та схопили Івана. За участь в УПА його засудили. Покарання відбував у таборах Комі АРСР, Караганді та Омську, згодом ще був на засланні в Новосибірську та на шахтах Луганщини.
Після повернення із заслання, проживав у Тисмениці, був активним учасником Братства вояків УПА Карпатського краю, активістом, патріотом.
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