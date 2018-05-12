Учасники акції протесту в Грузії вимагають відставки прем'єра

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Спонтанний мітинг виник після масових обшуків у нічних клубах

Масова акція протесту почалася в Тбілісі у зв'язку з минулим напередодні антинаркотическим рейдом у двох нічних клубах.

Про це повідомляє видання DW.

Зокрема, згідно з інформацією видання, в Тбілісі на площі перед будівлею парламенту Грузії в суботу, 12 травня, проходить масова акція протесту, учасники якої вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Квірікашвілі і глави МВС Георгія Гахарии. Приводом до демонстрації стала проведена в ніч на суботу силова операція спецназу у двох нічних клубах в Тбілісі.

За інформацією ЗМІ, на площі зібралися від двох до п'яти тисяч чоловік. Крім відставки прем'єра і міністра внутрішніх справ, учасники акції також вимагають звільнення поліцейських, командували спецоперацією.

Біля місця проведення акції мобілізовано загони спеціального призначення та водомети, на даний момент не надходило повідомлень про інциденти.

Представники влади поки ніяк не коментували те, що відбувається.