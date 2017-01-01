Учасники АТО проходитимуть психологічну реабілітацію за державний кошт

Надання послуг психологічної реабілітації у стаціонарних умовах буде надаватись не більше одного разу протягом бюджетного періоду

Кабмін затвердив програму психологічної реабілітації бійців АТО, кошти на яку виділять з бюджету. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». Кабінет міністрів узгодив порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Вона передбачає надання послуг психологічної діагностики, просвітництва та



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Уряд узгодив порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

Надання послуг психологічної реабілітації у стаціонарних умовах буде надаватись не більше одного разу протягом бюджетного періоду

Кабмін затвердив програму психологічної реабілітації бійців АТО, кошти на яку виділять з бюджету.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Кабінет міністрів узгодив порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Вона передбачає надання послуг психологічної діагностики, просвітництва та інформування, психологічної консультації, підтримки і супроводу, психотерапії та групової роботи.

Оплата послуг психологічної реабілітації відбуватиметься з бюджету. Надання послуг психологічної реабілітації у стаціонарних умовах буде надаватись не більше одного разу протягом бюджетного періоду.

Метою реабілітацієї є збереження та відновлення фізичного та психологічного здоров'я учасників АТО, зниження тяжкості наслідків перенесених бойових травм та профілактика агресивності.

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