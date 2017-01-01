Учасники АТО проходитимуть психологічну реабілітацію за державний кошт
- Вчора, 17:27
-
Розсилка
Надання послуг психологічної реабілітації у стаціонарних умовах буде надаватись не більше одного разу протягом бюджетного періоду
Кабмін затвердив програму психологічної реабілітації бійців АТО, кошти на яку виділять з бюджету.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Кабінет міністрів узгодив порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Вона передбачає надання послуг психологічної діагностики, просвітництва та інформування, психологічної консультації, підтримки і супроводу, психотерапії та групової роботи.
Оплата послуг психологічної реабілітації відбуватиметься з бюджету. Надання послуг психологічної реабілітації у стаціонарних умовах буде надаватись не більше одного разу протягом бюджетного періоду.
Метою реабілітацієї є збереження та відновлення фізичного та психологічного здоров'я учасників АТО, зниження тяжкості наслідків перенесених бойових травм та профілактика агресивності.
Читайте також статтю: Костянтин Задоя: Для суду над воєнними злочинцями все одно, називати події на Донбасі АТО чи інакше